Auto di donna distrutta dalle fiamme. Mistero sulle cause

Un incendio ha completamente carbonizzato una Nissan Qashqai, di proprietà di una donna di 36 anni, di nazionalità romena, ma da tempo residente a Canicattì. Mistero sulle cause del rogo. E’ successo ieri notte in via Platone, nell’abitato canicattinese.

Le fiamme hanno danneggiate altre due auto, che si trovavano posteggiate nelle vicinanze, e anche il prospetto di uno stabile. A spegnere il rogo sono stati i vigili del fuoco, mentre ad occuparsi delle indagini i poliziotti del Commissariato cittadino.