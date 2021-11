Trovato in possesso di cocaina, arrestato “corriere”

Stava trasportando un ingente quantitativo di cocaina. Il personale della squadra Mobile di Agrigento, nel corso di un servizio di controllo del territorio, ha tratto in arresto un gelese G.F., di 44 anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La cattura è scattata, ieri sera, a Licata, nel corso di un controllo stradale. I poliziotti hanno fermato un’autovettura, Fiat Panda, alla cui guida vi era il quarantaquattrenne, risultato con precedenti di polizia.

L’uomo si è mostrato immediatamente nervoso, ed insofferente al controllo, tanto che è stato accompagnato negli uffici della squadra Mobile, alla Questura di Agrigento per un’accurata perquisizione, sia personale, che dell’autovettura. L’ispezione ha permesso di rinvenire, seppur accuratamente occultato, un involucro contenente 527 grammi di sostanza stupefacente, risultata positiva al narco-test, come cocaina. Sono stati sequestrati anche tre telefoni cellulari, la vettura utilizzata per il trasporto della droga, e la somma in contanti di 1.750 euro.

Adesso si indaga sul possibile acquirente dello stupefacente, che non si esclude potesse essere destinato al mercato licatese. L’arrestato dopo le formalità di rito, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Agrigento, è stato accompagnato alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”.