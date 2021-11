Covid, Zappia: “Contagi in aumento soprattutto nelle scuole” (VIDEO)

“I contagi sono in aumento, il virus ha ripreso a galoppare”. Il commissario dell’Asp agrigentina, Mario Zappia, non si affida più solo ai grafici , come fatto nelle ultime settimane, per il consueto report settimanale della pandemia ma torna a parlare. “Gran parte dei contagi- dice- sono all’interno delle scuole.” E ribadisce: “La soluzione è solo il vaccino. Nel novembre 2020 avevamo molti più ospedalizzati per covid.” E per quanto riguarda la campagna vaccinale pare che negli ultimi tre giorni ci sia stato un incremento.