Trovato in possesso di arredi rubati ad un bar: denunciato

Più volte sono stati chiamati in caserma per inosservanza delle norme anticovid, ma non si sono mai presentati in caserma. I carabinieri sono andati a cercarli fino a casa. Appena dentro l’immobile la scoperta di refurtiva, precisamente arredo urbano (vasi e fioriere in ferro battuto), appartenente ad un bar di via Roma, nel centro di Porto Empedocle, e asportati recentemente da mani ignote.

Un 31enne, pregiudicato di Porto Empedocle, e la compagna 33enne, anche lei empedoclina, sono finiti nei guai. L’uomo è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per ricettazione; entrambi per inosservanza all’ordine dell’Autorità giudiziaria.

I materiali, risultati rubati a febbraio, sono stati restituiti al legittimo proprietario, che ne aveva denunciato il furto.