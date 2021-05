Fugge all’Alt, trovato con la droga: denunciato giovane

In giro a bordo di un ciclomotore non si ferma all’Alt della polizia. Fermato dopo un inseguimento, sottoposto a perquisizione è stato trovato con della droga. Inoltre era senza patente di guida, e il mezzo con il telaio di un altro veicolo, e senza copertura assicurativa. Protagonista un giovane licatese, denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per resistenza a Pubblico ufficiale, segnalato alla Prefettura, quale consumatore di sostanze stupefacenti, e sanzionato con multe di oltre 6mila euro.

Tutto quanto l’altro giorno, mentre i poliziotti del Commissariato di Licata, erano impegnati in un ordinario controllo del territorio, quindi, hanno intimato l’Alt al conducente di uno scooter. Il giovane avrebbe accennato a fermarsi ma, con un gesto fulminio, si è dato a precipitosa fuga, zigzagando tra le autovetture in transito, attraversando alcune intersezioni a velocità sostenuta. Dopo un breve inseguimento gli agenti sono riusciti a bloccarlo, e ad identificarlo.

Ritenendo che la fuga fosse finalizzata all’occultamento di armi, i poliziotti hanno proceduto alla perquisizione personale, estesa anche al mezzo. Rinvenute due bustine in plastica, contenente sostanza stupefacente, verosimilmente del tipo marijuana, nascoste nel bauletto anteriore del ciclomotore, risultata del peso di 1,435 grammi. Contestualmente è stato effettuato un accertamento sul mezzo, che non è risultato regolare per via del telaio, abbinato ad un altro veicolo.

Il giovane, pertanto, trovato privo di patente di guida, e con mezzo sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria Rca, è stato sanzionato per la violazione di articoli del Codice della Strada, e applicata la sanzione accessoria del fermo, e del sequestro amministrativo del veicolo. Inoltre, è stato denunciato per resistenza, e quale assuntore di sostanza stupefacente segnalato alla Prefettura.