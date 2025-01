E’ stato trovato in possesso di 90 flaconi di metadone. Un cinquantenne è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo è stato fermato dai poliziotti del Commissariato di Sciacca, in quei momenti impegnati in un posto di controllo. Durante la perquisizione sono saltati fuori i flaconi di metadone.

