Trovato in piazza con la droga: denunciato giovane

Fermato per un controllo in piazza Del Carmine, a San Biagio Platani, è stato trovato in possesso di 23 grammi di hashish, pronti per lo smercio. Un ventiseienne, disoccupato, del luogo, è stato denunciato, dai carabinieri, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari dell’Arma della Stazione San Biagio Platani, nelle ore serali, erano impegnati in un giro di perlustrazione del territorio, quando si sono insospettiti a causa dell’atteggiamento mostrato dal giovane. E’ scattata la perquisizione personale, e in poco tempo sono saltati circa 23 grammi di hashish.

La droga è stata posta sotto sequestro e nei prossimi giorni verrà, naturalmente, sottoposta ad esame per stabilire la qualità dello stupefacente. A carico del presunto pusher, invece, è stata formalizzata una denuncia, in stato di libertà.