Trovato in giro nell’orario del coprifuoco, arrestato 35enne

Trovato a girare a piedi, poco dopo mezzanotte, in un orario in cui c’è il coprifuoco, nel centro di Agrigento. Una volta fermato per un controllo, dagli accertamenti è venuto fuori che sull’uomo pendeva un’ordine di carcerazione, emesso dalla Corte d’Appello di Palermo.

I Carabinieri della Compagnia di Agrigento, coordinati dal capitano Marco La Rovere, insieme al nucleo Cio (Compagnia di intervento operativo) di Palermo, hanno arrestato un 35enne romeno, che deve scontare una pena di 10 mesi di reclusione perché riconosciuto responsabile di furto aggravato, reato commesso in provincia di Bergamo.

L’uomo, dopo le formalità di rito è stato portato presso il carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento, e sanzionato per non aver rispettato le norme anticovid.