Agrigento cooking show. Videomaker e ristoratori insieme per una grande sfida.

Cinema ed enogastronomia si incontrano: arriva il 1° Agrigento Cooking Show. Il regista Marco Gallo, già Direttore artistico del Sicilymovie – Festival del Cinema di Agrigento, ha coinvolto un gruppo di fotografi e videomaker del territorio ed ha creato un video-contest dove ogni videomaker racconta un piatto tipico siciliano di un ristorante, un progetto dove cinema ed enogastronomia si incontrano per dare visibilità a due categorie molto penalizzate dalla pandemia come quelle della ristorazione e della pubblicità. I video, della durata massima di tre minuti, raccolgono like e condivisioni ed i primi tre accederanno alla finale, uno Show Cooking dal vivo, con in palio un premio in denaro o servizi dal valore di 1.000 Euro per il ristoratore e 1.000 euro per il videomaker che lo ha rappresentato. Una giuria di esperti decreterà il piatto vincente ed una seconda giuria di giornalisti decreterà la migliore storia tra tutti i partecipanti per un ulteriore premio di 500 euro al ristoratore vincente e 500 al videomaker che ha raccontato la storia. La finale, salvo ulteriori modifiche casua pandemia, si svolgerà dal vivo nel centro storico di Agrigento. Il direttore artistico Marco Gallo ha voluto fortemente questo evento in città: “Sin da prima di Natale – afferma- volevo fare qualcosa per sostenere i ristoratori e la città di Agrigento. In un periodo dove gli eventi sono tutti annullati sembra utopìa crearne uno nuovo ma proprio per questo ho voluto coinvolgere tutti i miei colleghi e andare ben oltre quella che può essere una sana concorrenza. Ho voluto metterli tutti in giorno perchè in fondo ci conosciamo in tanti e siamo anche amici e solo così potevamo fare qualcosa di grande per la nostra Agrigento che in questo momento merita una spinta per la rinascita turistica. Ci tenevo molto, insieme al Comune ed all’amministrazione, a farlo in città e nel centro storico, vogliamo rilanciare una zona meravigliosa e troppe volte dimenticata. Agrigento ha una tradizione importante ed un livello enogastronomico molto alto, è arrivato il momento di pubblicizzare tutto il bello che possediamo”.

In questo link è presente il Regolamento completo del contest https://www.agrigentocookingshow.it/regolamento/