Trovato il cadavere della donna scomparsa. Si cerca il figlioletto

E’ di Viviana Parisi, la donna scomparsa da sei giorni assieme al figlioletto, il cadavere trovato tra le sterpaglie, sotto un albero, in una zona difficile da raggiungere a piedi e dove le ricerche, in un primo momento, non si erano concentrate attorno a Caronia, in provincia di Messina.

Secondo quanto si apprende da fonti investigative la conferma è arrivata dalla fede che la donna aveva al dito: all’interno c’è scritto il nome di battesimo del marito, Daniele Mondello e la data 30 agosto. Ancora nessuna traccia del piccolo Gioele, che era con la mamma al momento della scomparsa.

Resta l’angoscia però. Perché il corpo della dj originaria di Torino è stato trovato, ma non c’è traccia del figlioletto di 4 anni. Dov’è Gioele? Le squadra di vigili del fuoco e della protezione civile hanno ripreso a battere la zona palmo a palmo.