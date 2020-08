Due persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta tra due gruppi criminali, in viale Grimaldi nel quartiere di Librino, a Catania.

Sono state coinvolte almeno sei persone. Indagano i carabinieri del Reparto Operativo che ipotizzano uno scontro sorto per contrasti tra spacciatori di droga. Anche se in mancanza di certezze non si esclude alcuna pista.