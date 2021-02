Licata: aveva in casa un mini arsenale, arrestato 47enne

I Carabinieri della Sezione operativa del Norm della Compagnia di Licata, hanno arrestato un 47enne licatese, poiché trovato in possesso di un piccolo arsenale, comprendente alcune pistole, con matricola punzonata. “Sapevamo che un artigiano licatese di 47 anni aveva la passione per le armi. Quello che abbiamo trovato, quando siamo entrati dentro l’abitazione ci ha sicuramente sorpreso, perché al primo piano su un bancone abbiamo trovato disposte una serie di armi, di cui alcune legalmente detenute, ma fra le armi legalmente detenute abbiamo trovato altro materiale, armi e munizioni sia con matricola punzonata, quindi di origine ignota sostanzialmente, ed anche armi non denunciate, e poi soprattutto una chicca, ossia una piccola pistola lanciarazzi, assolutamente idonea a essere dannosa”. A parlare il capitano Francesco Lucarelli, comandante della Compagnia di Licata, nel corso della conferenza stampa, dove sono stati resi i dettagli del ritrovamento e sequestro di un mini arsenale in casa di un incensurato, 47enne licatese, artigiano, finito in manette. Al suo fianco il tenente Carmelo Caccetta, che ha diretto la perquisizione. Rinvenuti 6 fucili, di cui uno detenuto illecitamente, e 7 pistole, tre delle quali, detenute illecitamente. Sequestrato anche un ingente quantitativo di munizioni.

I dettagli sono stati condivisi nel corso della conferenza stampa presso il Comando Provinciale di Agrigento, tenuta dal comandante della Compagnia, capitano Francesco Lucarelli. Guarda il video