Nominato il nuovo dirigente area tecnica del comune di Licata

È Paolo Puleo il nuovo Dirigente del Dipartimento Area Tecnica del Comune di Licata. Ha 62 anni ed è laureato in ingegneria civile all’Università di Catania.

Dirigente di ruolo al Comune di Enna, la sua nomina è stata stabilita dalla convenzione stipulata tra il Comune di Enna e il Comune di Licata per l’assegnazione temporanea e parziale.

Il neo dirigente presterà servizio in convenzione tra entrambi gli Enti presso il Dipartimento Area Tecnica del Comune di Licata a partire dall’8 febbraio al 7 luglio 2021, salvo proroga da concordare tra gli Enti interessati, per tre giorni lavorativi alla settimana distribuendo la presenza al 40% al Comune di Enna e al 60% al Comune di Licata.

<< Sono contento dell’arrivo dell’ingegner Puleo per la nostra area tecnica - è il commento del Sindaco Galanti - Si tratta di una persona con esperienza e che ha ricoperto incarichi di un certo rilievo. Con la sua competenza e professionalità apporterà sicuramente un contributo qualificato e di elevato spessore per un ufficio di sostanziale importanza per l’attività dell’Ente nella progettazione e realizzazione di opere per il territorio. A nome mio e dell’Amministrazione Comunale rivolgo i migliori auguri di buon lavoro all’ingegner Puleo complimentandomi - conclude Galanti - per il nuovo incarico.