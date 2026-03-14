La Procura di Agrigento ha chiesto il rinvio a giudizio per il 26enne, Salvatore Luparello, accusato di aver detenuto oltre trenta chili di hashish. L’udienza preliminare, davanti al gup Alberto Lippini, è fissata per l’8 giugno.

L’indagine a carico del giovane, coordinata dal sostituto procuratore Alessandra Scioli, è nata da una perquisizione eseguita il 18 settembre del 2025, da parte della polizia. Il controllo era partito all’interno di un bar di Favara, dove il giovane sarebbe stato trovato con numerosi involucri di hashish, per un peso complessivo di oltre due chili.

Il resto della droga, quasi 30 chili, è stato scoperto in un appartamento, sempre a Favara, che secondo gli investigatori era nella sua disponibilità.

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