Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale che si è verificato questa notte a Porto Empedocle, in via Granciara. Il conducente dell’auto avrebbe perso il controllo del mezzo, una Fiat 600, e si è ribaltato. Nel sinistro non sono coinvolti altri veicoli.

Lanciato l’allarme, sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto l’uomo dall’abitacolo e i sanitari del 118. Con un’ambulanza del 118 è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per le cure necessarie. Non versa in pericolo di vita.

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