Trovato in possesso di circa 30 grammi di cocaina già pronti per essere smerciati a consumatori locali. Un 53enne di Licata è stato denunciato a piede libero, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato sorpreso dai carabinieri della Compagnia di Licata, impegnati in un controllo del territorio. I militari dell’Arma hanno notato un veicolo sospetto intimidendo l’Alt.

Il 53enne, alla guida dell’auto, ha subito mostrato insofferenza al controllo. I carabinieri hanno così eseguito una perquisizione personale veicolare che ha dato esito positivo con il ritrovamento di diverse dosi di polvere bianca. Il controllo è stato esteso all’abitazione dell’indagato nel corso del quale rinvenuto e sequestrato vario materiale per il confezionamento, il taglio e la pesatura della droga.

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