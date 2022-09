Trovato con la droga: denunciato studente sedicenne

E’ stato sorpreso, mentre, assieme ad un amico, stava fumando uno spinello. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 48 grammi di hashish, pronti per lo spaccio. Uno studente, sedicenne, di Porto Empedocle, è stato denunciato, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, per l’ipotesi di reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Ad effettuare il controllo ai due giovani, in piazza Attilio Barbera, sono stati i carabinieri della Stazione di Porto Empedocle. Le indagini non sono ancora concluse. I carabinieri, coordinati dalla Procura di Agrigento, stanno cercando di risalire al fornitore, che ha approvvigionato di hashish il minore studente.