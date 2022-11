Trovato con la cocaina, si scaglia contro agenti: arrestato

Trovato in possesso di 166 grammi di cocaina, ma anche con tutto l’occorrente per confezionare la droga, tra cui un bilancino di precisione. E nel corso della perquisizione s’è scagliato contro gli uomini in divisa. I poliziotti del Commissariato di Licata, coordinati dal vice questore Cesare Castelli, hanno arrestato Massimo Tilocca, quarantaseienne, licatese.

Deve rispondere di resistenza a Pubblico ufficiale, e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrata anche la somma di 2.000 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di smercio della droga. Il 46enne, dopo le formalità di rito, su ordine della Procura di Agrigento, è stato portato alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”.