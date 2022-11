ASP, incontro tra il commissario Zappia ed il responsabile Codacons

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento è costantemente orientata al dialogo e al confronto con il mondo dell’associazionismo per ottenere suggerimenti, segnalazioni e spunti di riflessione su cui orientare l’azione amministrativa e le strategie socio-sanitarie. In quest’ottica, nel corso della mattinata odierna, il commissario straordinario ASP, Mario Zappia, ha ricevuto presso la sede legale dell’Azienda il responsabile regionale del Dipartimento trasparenza enti locali della Codacons, Giuseppe Di Rosa, per un incontro utile ad ascoltare il punto di vista di molti cittadini su diverse questioni di interesse collettivo. In un clima di dialogo costruttivo sono stati affrontati svariati temi tra i quali le azioni in essere per il potenziamento strutturale dei servizi ospedalieri, il superamento di alcune criticità legate alla carenza di personale sanitario, le migliorie tese a snellire i sistemi di prenotazione delle visite specialistiche, i compiti del Distretto socio-sanitario D1 ed il possibile miglioramento dei servizi sanitari all’interno delle strutture penitenziarie.