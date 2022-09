Trovato con la cocaina, e cellulare di dubbia provenienza: denunciato

Fermato per un controllo è stato trovato in possesso di una modica quantità di cocaina, e di un telefono cellulare, senza scheda telefonica, e di cui non ha saputo fornire nessuna spiegazione, e giustificazione. Un venticinquenne di Agrigento è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento per ricettazione e segnalato, alla Prefettura, quale assuntore abituale di sostanze stupefacenti. Il giovane alla guida di un’autovettura, alla vista di una Volante della Questura, in pieno centro storico, pensando di sfuggire al controllo, ha cambiato di direzione di marcia. Un comportamento che non è passato inosservato ai poliziotti, che in poco tempo hanno bloccato il mezzo. Scattata la perquisizione, sono saltati fuori la polvere bianca e il telefono cellulare di dubbia provenienza.