Trovato con hashish pronta per lo spaccio, e 1.200 euro: denunciato 17enne

Fermato nei pressi di un locale del Villaggio Mosè, dai poliziotti della sezione Volanti, è stato trovato in possesso di 20 grammi di hashish, e della somma di ben 1.200 euro. Un 17enne agrigentino è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Gli agenti hanno notato il giovane, in atteggiamento sospetto, lungo il viale Leonardo Sciascia. Da qui è scaturita la decisione di effettuare un controllo. Nel corso della perquisizione sono stati appunto trovati e sequestrati, la droga e la somma complessiva di 1.200 euro, ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio.

Il ragazzo dopo le formalità di rito negli uffici di polizia alla caserma “Anghelone” è stato riaffidato ai suoi genitori.