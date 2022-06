Schianto con l’auto, giovane trasferito a Palermo

E’ stato trasferito con l’elisoccorso in gravissime condizioni all’ospedale “Ismett” di Palermo il giovane licatese, passeggero della Smart, coinvolto in un incidente stradale che si è verificato l’altra scorsa in via Caduti in Guerra, nel quartiere “Fondachello”, a Licata. Dopo un primo ricovero al presidio ospedaliero “San Giacomo d’Altopasso” di Licata, i medici in servizio valutati i gravi traumi hanno deciso per il ricovero in una meglio attrezzata struttura sanitaria. Al ragazzo è stato diagnosticato un trauma addominale.

La prognosi sulla vita resta riservata. L’amico, e conducente della piccola auto, anche lui licatese, invece, ha riportato la frattura al braccio, ma i medici del pronto soccorso hanno dovuto applicare anche diversi punti di sutura all’arto. Alla guida dell’auto ha impattato contro una Bmw, parcheggiata ai bordi della strada, e dopo una carambolata, ha sbattuto contro la recinzione di una villetta della zona. I carabinieri hanno effettuato i rilievi, e adesso stanno provando a ricostruire la dinamica dello schianto.