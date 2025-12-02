Trovato in possesso di poco più di 25 grammi di hashish, un bilancino di precisione, un coltello intriso di droga e alcuni trinciatori per il frazionamento dello stupefacente, oltre a circa 1.000 euro, denaro ritenuto probabile provento dell’illecita attività di spaccio. Il Gip del tribunale di Agrigento, ha convalidato l’arresto del ventiduenne disoccupato agrigentino, e a margine dell’udienza ha sostituito gli arresti domiciliari con l’obbligo di dimora nel comune di residenza con la prescrizione di non uscire dall’abitazione dalle 19 alle 7 del giorno successivo. Il giovane deve rispondere dell’ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La scoperta della droga e del materiale per il confezionamento delle dosi nel corso di una perquisizione domiciliare realizzata nell’abitazione del giovane tra San Leone e Villaggio Mosè., dai poliziotti della sezione Volanti della Questura.

