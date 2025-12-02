Ricotta e formaggi senza tracciabilità, mal conservati e in pessime condizioni igieniche. Gli alimenti sistemati su un furgone adibito alla vendita, lungo le strade di Favara, sono stati sequestrati. Si tratta di 40 chili di prodotti caseari. Un venditore ambulante cinquantenne di Favara è stato denunciato alla Procura della Repubblica.

Apposti i sigilli anche al mezzo. Ad effettuare il controllo sono stati i carabinieri della Tenenza di Favara, che hanno richiesto anche l’intervento del personale dell’Asp di Agrigento. Gli alimenti verranno adesso distrutti in un apposito centro autorizzato allo smaltimento.

