“Trovato con cocaina ed hashish”: assolto giovane agrigentino

Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Michele Dubini, ha assolto “per non avere commesso il fatto” il ventinovenne Alessandro Meli dall’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane era stato denunciato nel dicembre di due anni fa, al termine di un’operazione dei carabinieri in una palazzina di Villaseta. In un’abitazione ritenuta nella disponibilità dell’agrigentino erano stati trovati quasi 11 grammi di cocaina, tredici dosi di hashish del peso complessivo di oltre un grammo e dieci grammi di cannabis. Il difensore di Meli, l’avvocato Teresa Alba Raguccia, ha sostenuto che all’interno dello stabile di Villaseta vi fosse un continuo via vai di persone e che l’imputato non era l’unico ad avere la disponibilità di quell’appartamento.