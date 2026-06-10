Il gip del tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli, ha convalidato l’arresto e applicato gli arresti domiciliari col braccialetto elettronico a Giuseppe Aserio, 47 anni, bracciante agricolo e pastore di Palma di Montechiaro, sorpreso a nascondere quasi cento grammi di cocaina in un casolare disabitato e in stato di abbandono.

Durante l’interrogatorio di convalida, l’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. L’arresto era scattato in flagranza di reato nei giorni scorsi nel corso di un’operazione dei poliziotti agenti della squadra mobile della Questura di Agrigento e del Commissariato di Palma di Montechiaro.

Il 47enne è stato bloccato mentre stava per occultare la droga vicino a un’abitazione attigua alla sua. Durante la perquisizione domiciliare sono saltati fuori anche un bilancino e la somma di 9.500 euro, soldi ritenuti probabile provento dell’illecita attività di spaccio.

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