Trovato in possesso di circa 500 ricchi di mare. Un cinquantenne di Licata è stato multato 2 mila euro. Ad entrare in azione, al porto turistico Marina di Cala del Sole, sono stati i carabinieri e il personale della Capitaneria di porto. L’uomo alla guida di un’autovettura è stato fermato e controllato. Nel portabagagli sono stati trovati i ricchi che sono stati sequestrati e subito dopo rimessi in mare.

