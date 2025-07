Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, attraverso una nota ufficiale, rivolge solidarietà, sostegno e incoraggiamento agli operatori della Croce Rossa italiana e del 118, che durante la tradizionale processione di San Calogero, hanno subito una vile aggressione durante il soccorso ad una persona. “Sono rimasto davvero scioccato da quanto accaduto – commenta Miccichè -. E’ molto deplorevole che ci si accanisca contro coloro che, unicamente per altruismo e senso civico, svolgono la propria attività di assistenza e supporto. Colgo l’occasione, pertanto, per rinnovare massima stima e rispetto per il personale della Croce Rossa e del 118, per l’inestimabile valore morale e umano del loro impegno”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp