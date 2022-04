Trovato con 20 grammi di cocaina, chiesto rinvio a giudizio

Il pubblico ministero Chiara Bisso ha chiesto il rinvio a giudizio per Alessandro Terranova, 42 anni, di Favara, arrestato il 23 luglio dell’anno0 scorso dai carabinieri, per le ipotesi di reato di detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a Pubblico ufficiale. L’udienza preliminare è fissata per il 16 maggio prossimo davanti al Gup del Tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli. Il favarese, difeso dall’avvocato Salvatore Cusumano, era stato sorpreso con 20 grammi di cocaina nelle mutande, mentre era in macchina con moglie e figli.