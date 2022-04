Auto si ribalta sulla statale: ferita una donna

Una donna è rimasta ferita in un incidente stradale, avvenuto lungo la statale 118, tra Agrigento e Raffadali. Viaggiava alla guida di una Lancia Y, che per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si è ribaltata. A liberarla dall’abitacolo della vettura sono stati i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. Con un’ambulanza è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Ha riportato lievi traumi. I militari dell’Arma si sono occupati dei rilievi.