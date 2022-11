Trovato con 166 grammi di cocaina: indagato rimesso in libertà

Il giudice del Tribunale di Agrigento, Michela Raimondi, ha rimesso in libertà Massimo Tilocca, 46 anni di Licata, che era finito in carcere, con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, resistenza e lesioni a Pubblico ufficiale. All’indagato è stata applicata la misura dell’obbligo di dimora a Licata, con la prescrizione di dover rientrare prima delle ore 20, e di non allontanarsi dall’abitazione, prima delle ore 7 del giorno successivo.

Tilocca, difeso dall’avvocato Gaspare Lombardo, stamani ha risposto alle domande del giudice, anche oltre, visto che sarebbe stato sospettato della tentata rapina al distributore di carburante di via Palma. Ad arrestarlo sono stati i poliziotti del Commissariato di Licata. L’uomo, durante una perquisizione domiciliare, sarebbe stato trovato in possesso di circa 166 grammi di cocaina, di un bilancino, e 1.600 euro in contanti.

Durante il controllo, si sarebbe scagliato anche contro i poliziotti, che hanno riportato traumi, giudicati guaribili con prognosi di sette giorni di prognosi ciascuno.