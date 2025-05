Il gip del tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli, ha convalidato l’arresto e confermato i domiciliari nei confronti del cinquantaquattrenne, residente a Porto Empedocle, Michele Fede, carrozziere, arrestato lo scorso 8 maggio per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ma anche denunciato per gestione non autorizzata di rifiuti. Accolte le richieste del suo legale, l’avvocato Salvatore Collura. Il giudice non ha sostituito la misura cautelare ma lo ha autorizzato ad andare al lavoro negli orari di apertura dell’officina.

Quella smantellata dai carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agrigento, sarebbe stata una vera e propria centrale dello smercio di sostanze stupefacenti. All’interno di un locale adibito a ufficio della carrozzeria sono stati rinvenuti e sequestrati circa 110 grammi di cocaina purissima (in grado di generare oltre 250 dosi per un valore stimato superiore ai 13.000 euro) e 75 grammi di sostanza da “taglio”.

