Trovato con 10 grammi di cocaina, arrestato giovane

Trovato in possesso di cocaina pronta per essere smerciata. Un ventinovenne, B.B.H., con vari precedenti di polizia, è stato arrestato dal personale del Commissariato di Canicattì, nel corso di un’attività antidroga. Il giovane deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e detenzione abusiva di arma da taglio. Gli agenti, nel corso della perquisizione nella sua abitazione, hanno rinvenuto circa 10 grammi di cocaina, e un coltello a doppio taglio della lunghezza complessiva di 43 cm. con lama appuntita.

Sequestrati vario materiale utilizzato per il confezionamento della droga, un bilancino di precisione, la somma di 3.000 in contatti, ritenuto provento dell’attività illecita, ed alcuni oggetti in oro. Il ventinovenne che nella sua abitazione era già sottoposto alla detenzione domiciliare, è stato anche segnalato per avere violato le prescrizioni di tale misura. In seguito a tale segnalazione l’Autorità giudiziaria ha disposto la sospensione dei domiciliari, ordinandone la traduzione nella Casa circondariale di Agrigento.