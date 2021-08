“L’informazione oltre l’emergenza sanitaria”: manifestazione a San Leone

“L’informazione oltre l’emergenza sanitaria”: è l’iniziativa organizzata ieri sera, 18 agosto, nel piazzale Giglia di San Leone, dal Movimento Spontaneo dei Cittadini “NO AL GREEN PASS BASTA DITTATURA”. In tanti hanno assistito agli interventi , tra gli altri, di Francesco Oliviero e Franco D’Urso (in prima linea nella parte sanitaria per il movimento Mille Medici per la Costituzione) , l’avvocato Lillo Massimiliano Musso (tra i fondatori di Mille Avvocati per la Costruzione) e Roberto Nuzzo, ex maresciallo dell’areonautica militare, fondatore del movimento “Salviamo i bambini dalla dittatura sanitaria”. “Abbiamo parlato- dicono gli organizzatori- dei potenziali rischi di questa vaccinazione indiscriminata che sta colpendo l’intera popolazione con il rischio che vengano coinvolte le fasce sociali più fragili quali bambini e ragazzi. Per la parte giuridica, tutte le lacune e i rischi legati alla firma sul consenso informato sulla campagna vaccinale indiscriminata in atto. La tutela legale per tutte le fasce sociali di lavoratori e studenti attualmente vessati dalle direttive che stanno mettendo in atto.” Sabato prossimo, 21 agosto, è prevista un’altra manifestazione in piazza Cavour, ad Agrigento così come in altri 100 luoghi d’Italia e iniziative saranno in programma ogni sabato. “Questa- affermano ancora i promotori- è una vera e propria battaglia di libertà. Diritti universali come il diritto al lavoro, alla salute e all’istruzione, non possono essere limitati sulla base di un atto burocratico quale è il green pass. Sempre più cittadini si sentono minati nei loro diritti”.