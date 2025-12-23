È stato rinvenuto oggi il cadavere, presumibilmente di un migrante, sulla spiaggetta di Cala Francese, davanti all’ex villa di Berlusconi a Lampedusa. Dopo il ritrovamento, dietro la segnalazione di alcuni cittadini, nella zona sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Lampedusa e i vigili del fuoco del locale distaccamento. Successivamente, con l’arrivo della polizia scientifica della Questura di Agrigento, il corpo che era incastrato tra la posidonia è stato recuperato dai vigili del fuoco. Adesso verrà eseguita l’ispezione cadaverica.

