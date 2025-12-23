Presentato il programma del Presepe Vivente di Agrigento – Montaperto

È stato presentato alla stampa il programma dell’edizione 2025–2026 del Presepe Vivente di Agrigento – Montaperto, uno degli appuntamenti natalizi più attesi nel territorio agrigentino.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Agrigento e dal Libero Consorzio Comunale, è organizzata dall’Associazione culturale Socrate, da anni impegnata nella valorizzazione delle tradizioni popolari e storiche del territorio.

Alla conferenza stampa erano presenti il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, l’assessore comunale Carmelo Cantone e il consigliere provinciale al Turismo Nino Amato. A moderare l’incontro con i giornalisti è stata Gabriella Omodei.

Quest’anno il Presepe Vivente di Montaperto assume un valore ancora più significativo, rientrando nella pianificazione ufficiale di Agrigento Città Italiana della Cultura, rafforzando così il legame con l’identità storica e culturale del territorio. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di esaltare le antiche tradizioni, riscoprire gli antichi mestieri e far assaporare i prodotti tipici della tradizione natalizia siciliana, offrendo ai visitatori un’esperienza autentica e coinvolgente.

Il Presepe Vivente di Montaperto si conferma inoltre un importante volano turistico, capace di attrarre visitatori da tutta la Sicilia e da diverse regioni d’Italia, contribuendo alla promozione del territorio e alla sua economia locale.

Lungo il percorso, che rievoca il viaggio attraverso l’antica Betlemme, saranno presenti eventi collaterali e animazioni a cura di Giovanni Principato dell’Cartoonia, che arricchiranno ulteriormente l’esperienza del pubblico, trasformando la visita in un vero e proprio viaggio nel tempo.

Il Presepe Vivente sarà visitabile nelle seguenti date:

26 e 28 dicembre 2025

1, 3, 4 e 6 gennaio 2026

dalle ore 17.30 alle ore 21.00.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp