Gli agenti della Squadra Mobile, su segnalazione dei poliziotti della Digos, hanno trovato 47 chili di hashish in una borsa di plastica avvolti da diversi strati di lana di vetro, sulla spiaggia trapanese, in località Nubia. La borsa era in acqua da qualche giorno e potrebbe essere stata trascinata in spiaggia dalle mareggiate dei giorni scorsi. La borsa potrebbe essere stata gettata in mare da un peschereccio, in occasione di un controllo in acqua ma non da escludere, che possa essere stata agganciata a una boa dagli stessi trafficanti per occultarla fino al successivo recupero. Analoghi ritrovamenti in passato, per centinaia e centinaia di chili, sono avvenuti lungo la costa dell’Agrigentino (San Leone, Realmonte, Siculiana) e di Castelvetrano e Marsala nel Trapanese.

