Allerta meteo gialla ad Agrigento, avviso del sindaco: validità fino a mezzanotte

Resta in vigore fino alle ore 24 di oggi, giovedì 16 gennaio 2026, l’allerta meteo-idrogeologica di livello giallodiramata dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile per il territorio di Agrigento.

L’avviso, relativo alle condizioni meteo avverse n. 26015 del 15 gennaio 2026, è scattato nel pomeriggio di ieri ed è tuttora efficace. A richiamare l’attenzione della cittadinanza è il Francesco Miccichè, che invita a mantenere comportamenti improntati alla massima prudenza.

In particolare si raccomanda di limitare gli spostamenti, evitare la sosta su ponti, passerelle, argini di torrenti e corsi d’acqua, non occupare le carreggiate che devono restare libere per l’eventuale transito dei mezzi di soccorso e allontanarsi dai locali seminterrati a rischio allagamento. Viene inoltre ribadito di non attraversare guadi o sottopassaggi, di non avvicinarsi a spiagge, coste e moli e di non sostare in aree già interessate da frane o alluvioni.

Particolare attenzione è richiesta, in caso di precipitazioni intense, nelle zone di Villaggio Mosè, San Leone, Fiume Naro, Fiume Ipsas e Fiume Drago, dove è consigliato evitare il transito veicolare e pedonale.

L’Amministrazione comunale continua a monitorare la situazione e invita la popolazione a seguire gli aggiornamenti ufficiali e a collaborare adottando ogni misura di cautela, a tutela della sicurezza pubblica.

