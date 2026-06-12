Trovati in possesso di cocaina del peso di cento grammi. A finire nei guai un elettricista di 33 anni, e un disoccupato di 34 anni, entrambi di Cammarata, arrestati per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I due indagati, dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, sono stati posti agli arresti domiciliari.

L’operazione è stata portata a termine, l’altra sera, dai carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Cammarata. L’intera partita di polvere bianca sequestrata, una volta “tagliata” e poi immessa sulle piazze dello spaccio, avrebbe fruttato un guadagno di almeno 10.000 euro. I militari dell’Arma, erano impegnati in un posto di controllo, lungo la strada provinciale 26.

All’improvviso hanno notato una vettura ritenuta “sospetta” ed hanno deciso di intimare l’Alt per controllare ed identificare conducente e passeggero. Da lì a pochi minuti è scattata una perquisizione personale e veicolare. Sono stati rinvenuti quasi cento grammi di cocaina. A casa di uno dei due rinvenuta e sequestrata altra droga: hashish e marijuana per circa dieci grammi.

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