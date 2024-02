Sono stati trovati in possesso di tre involucri di cocaina del peso di poco più di 200 grammi. Due disoccupati, quarantenni, palermitani, sono finiti arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Entrambi su disposizione del sostituto procuratore di turno della Procura di Sciacca, in attesa dell’udienza di convalida, sono stati posti ai domiciliari. I due, a bordo di un’auto, sono stati fermati e controllati dai carabinieri della Stazione di Sambuca di Sicilia, lungo la strada statale 624 che collega Palermo con Sciacca, all’altezza del bivio Covello. Il nervosismo dei due palermitani avrebbe, insospettito i militari dell’Arma che hanno deciso di effettuare delle perquisizioni personali e veicolari. Ed è proprio durante le verifiche che sono saltati fuori i tre involucri di cocaina.