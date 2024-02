Arriva dall’Argentina il nuovo innesto di prospettiva dell’Akragas. Grazie all’ottimo lavoro svolto in Sudamerica del responsabile mercato estero del club biancoazzurro Massimo Ferraro, la Società della Presidente Roberta Lala- comunicano dalla societa- si è assicurata le prestazioni sportive del calciatore Francisco Gonzalez, classe 2004 (in foto col Direttore sportivo Giuseppe Cammarata).

È un trequartista, in grado di ricoprire diversi ruoli del fronte offensivo, sia seconda punta che esterno d’attacco di entrambe le fasce.

Gonzalez è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Deportivo de Colon. Poi dal 2014 al 2017 ha militato nell’Atletico Belgrano de Cordova. Nel 2018 è tornato al Deportivo de Colon per poi approdare in prima squadra.