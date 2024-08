Trovata in possesso di poco più di 50 grammi di cocaina. Una coppia di coniugi, entrambi sessantenni, di Licata, è stata arrestata per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è stata portata a termine dai poliziotti del Commissariato di Licata. Durante la perquisizione domiciliare è saltata fuori la polvere bianca, appunto, circa 50 grammi. Marito e moglie sono stati dunque arrestati in flagranza di reato. I due, su disposizione della procura della Repubblica della Repubblica di Agrigento, sono stati posti ai domiciliari. Lo stupefacente è stato, posto sotto sequestro e, verrà sottoposto alle analisi di laboratorio.