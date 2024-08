San Leone stravolta per la giornata di Ferragosto come gli anni precedenti. A firmare, ieri, l’ordinanza per disciplinare la viabilità del quartiere balneare di Agrigento, è stato il dirigente Giovanni Mantione, in seguito al tavolo tecnico che si è tenuto in Questura relativo alla pianificazione delle attività connesse ai servizi da espletare per il Ferragosto 2024. Il provvedimento – che sarà in vigore dalle 9 del 14 agosto e fino alle 6 del 15 agosto – prevede innanzitutto l’istituzione del senso unico di marcia nel tratto che va dal piazzale Giglia e prosegue per via Nettuno e viale delle Dune, fino all’incrocio con via Magellano e via degli Imperatori.

E poi ancora è stata disposta l’istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra per l’uscita dei veicoli dalle traverse del viale delle Dune con direzione verso via Magellano – via degli Imperatori; divieto di accesso nel tratto che va da via Magellano – via degli Imperatori fino al piazzale Giglia; obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da via Lacco Ameno con direzione di marcia verso via Magellano – via degli Imperatori.

Esonerati dal divieto i veicoli delle forze dell’ordine e di soccorso, gli autobus di linea e turistici, i taxi e i mezzi dei residenti. Pochi giorni fa il sindaco Franco Micciché, dopo il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, tenutosi in Prefettura, ha firmato l’ordinanza che vieta l’accensione dei falò sulle spiagge, ma anche la detenzione e il trasporto di materiale idoneo all’accensione di fuochi. Così come è vietato creare accampamenti, collocare, a qualsiasi titolo, tende e apparecchiature per il campeggio, ma anche il pernottamento e il bivacco, produrre suoni molesti e organizzare e tenere manifestazioni pubbliche o eventi aggregativi se non autorizzati da Comune, Prefettura e Questura.