Hanno tentato la fuga con una manovra in retromarcia dopo essere stati fermati ad un posto di controllo dai poliziotti del Commissariato di Licata. Una volta bloccati e perquisiti sono stati trovati in possesso di 100 grammi di cocaina, tre panetti di hashish del peso complessivo di circa 300 grammi, 22 grammi di marijuana e un barattolo di mannite. Un 53enne e una 33enne di Licata sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Entrambi, su disposizione della Procura, sono stati posti ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Le sostanze stupefacenti sono state sequestrate e verranno sottoposte alle analisi qualitative e quantitative.