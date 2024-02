Prestigioso riconoscimento per il Carnevale di Ravanusa, giunto alla 36/ma edizione, che si svolgerà da oggi, venerdì 9 febbraio a martedì 13 prossimo. E’ stato inserito dal Ministero della cultura tra i 52 storici d’Italia. Oltre ai carri allegorici e ai gruppi in maschera, domenica, lunedì e martedì prossimi, che renderanno ancor più preziosa l’atmosfera carnascialesca, verrà celebrato anche il Carnevale dei bambini, con animazioni e spettacoli dedicati. Musica balli in piazza I maggio che diventerà il palcoscenico del carnevale. Sabato pomeriggio, dalle 18.30, in piazza Crispi, inoltre, per valorizzare il patrimonio enogastronomico è in programma la prima edizione de «La sagra della raviola di ricotta e di lu totomé», dolci tipici della tradizione culinaria ravanusana. Sarà ricordata la bellezza narrativa contenuta del romanzo «I totomé del barone» del professor Pietro Carmina, morto nella tragica esplosione di Ravanusa dell’11 dicembre 2021.