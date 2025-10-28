I carabinieri del Comando provinciale di Agrigento, durante lo scorso fine settimana, hanno intensificato il controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati e al contrasto di ogni forma di illegalità diffusa, soprattutto lo spaccio e il consumo di droga.

A Licata un 21enne è stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per detenzione illegale al fine di spaccio di 40 grammi di marijuana. Nell’ambito dei controlli nella città del faro è finito nei guai anche un venticinquenne denunciato per porto ingiustificato di un coltello a serramanico, sequestrato dai militari.

Ad Agrigento e Castrofilippo, due giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Agrigento per uso personale di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di modiche quantità di cocaina e marijuana.

