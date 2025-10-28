Ha litigato con i familiari minacciandoli con una pistola. Una semiautomatica “Beretta” con matricola abrasa. I carabinieri del Comando provinciale di Agrigento, hanno arrestato, in flagranza di reato, un pensionato di 73 anni di Realmonte, per minaccia aggravata, ricettazione, detenzione e porto di arma clandestina. L’uomo, in attesa dell’udienza di convalida, è stato accompagnato al carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento.

L’intervento dei militari è scaturito a seguito di una segnalazione per una lite familiare, nel corso della quale l’uomo avrebbe minacciato i presenti con una pistola. Alla vista dei carabinieri, l’esagitato ha tentato di disfarsi dell’arma, una pistola semiautomatica “Beretta” con matricola parzialmente abrasa, lanciandola in un’aiuola. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire e sequestrare 59 cartucce e due carabine ad aria compressa.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp