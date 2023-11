Trovati in possesso di oltre cento grammi di cocaina che immessa sul mercato dello spaccio avrebbe fruttato oltre 10mila euro. Gli arresti sono stati convalidati. Per Giuseppe Spina, 39 anni, di Palma di Montechiaro il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere, mentre per Gianpaolo Di Rosa, 47 anni, di Palma di Montechiaro gli arresti domiciliari con l’obbligo del braccialetto elettronico.

Ad eseguire le misure cautelari, dopo appunto l’udienza di convalida che si è tenuta al Tribunale di Agrigento, sono stati i poliziotti del Commissariato di Palma di Montechiaro. Gli stessi che, nei giorni scorsi, avevano arrestato i due con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Erano stati fermati e controllati mentre erano in auto, su una Fiat Panda.

Nel corso della perquisizione veicolare gli agenti hanno rinvenuto 108 grammi di cocaina nascosti dentro ad una borsa. Da qui è scaturita la decisione di estendere la perquisizione presso le rispettive abitazioni dei due, dove in poco tempo sono saltate fuori diverse confezioni di mannitolo.