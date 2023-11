Un malvivente solitario, con il volto travisato da una sciarpa e un cappello, e armato di coltello, nella tarda serata di sabato, ha messo a segno una rapina in una pizzeria di via Tenente colonnello La Carrubba, nel centro di Canicattì. Ha minacciato il proprietario e si è fatto consegnare l’incasso della giornata: circa 250 euro, per poi dileguarsi a piedi tra le vie circostanti.

Lo stesso commerciante, un trentanovenne canicattinese, si è recato alla caserma dei carabinieri della Compagnia di Canicattì, ed ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, con l’ipotesi di reato di rapina aggravata. Indagini a tutto campo da parte dei militari dell’Arma, già pochi minuti dopo l’assalto, hanno iniziato a scansionare le immagini di impianti di video sorveglianza della zona.

I militari dell’Arma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Agrigento, hanno ascoltato e raccolto alcune testimonianze.