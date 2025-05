Il giudice del tribunale di Agrigento ha convalidato l’arresto di una coppia di conviventi di Palma di Montechiaro sorpresa a confezionare le dosi di cocaina da smerciare ai consumatori. Disposti gli arresti domiciliari per il cinquantanovenne Gioacchino Mangiavillano e l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per la compagna ventottenne. Ad incastrare l’uomo e la donna l’attività d’indagine dei poliziotti del Commissariato di Palma di Montechiaro e dei loro colleghi della squadra mobile di Agrigento, con il coordinamento della Procura. Nel corso della perquisizione domiciliare, in un immobile nella disponibilità della coppia, rinvenute già pronte una decina di dosi di cocaina, e altri sette grammi della stessa sostanza. In totale sono stati sequestrati poco più di 11 grammi di polvere bianca.

